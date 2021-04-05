В марте куряне сообщали в ЦУР о ненормативном состоянии дорог и перебоях в работе общественного транспорта

Часть проблем оперативно решена, для некоторых же потребуется дополнительное время и ресурсы

В марте куряне активно использовали официальные аккаунты ЦУР Курской области для решения своих проблем. В общей сложности в работу исполнителям направлено 231 обращение.Чаще всего горожане сообщали о:— ненормативном состоянии автодорог,— проблемах в сфере ЖКХ,— перебоях в работе общественного транспорта,— проблемах, связанных с работой медицинских учреждений и необходимости благоустройства населённых пунктов региона.Отмечается, что часть проблем оперативно решена, для некоторых же потребуется дополнительное время и ресурсы.