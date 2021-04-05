В марте куряне сообщали в ЦУР о ненормативном состоянии дорог и перебоях в работе общественного транспорта
Часть проблем оперативно решена, для некоторых же потребуется дополнительное время и ресурсы
Чаще всего горожане сообщали о:
— ненормативном состоянии автодорог,
— проблемах в сфере ЖКХ,
— перебоях в работе общественного транспорта,
— проблемах, связанных с работой медицинских учреждений и необходимости благоустройства населённых пунктов региона.
Отмечается, что часть проблем оперативно решена, для некоторых же потребуется дополнительное время и ресурсы.