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Лента новостей / В регионе

В марте куряне сообщали в ЦУР о ненормативном состоянии дорог и перебоях в работе общественного транспорта

Часть проблем оперативно решена, для некоторых же потребуется дополнительное время и ресурсы
В марте куряне сообщали в ЦУР о ненормативном состоянии дорог и перебоях в работе общественного транспорта

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В марте куряне активно использовали официальные аккаунты ЦУР Курской области для решения своих проблем. В общей сложности в работу исполнителям направлено 231 обращение. 

Чаще всего горожане сообщали о: 
— ненормативном состоянии автодорог, 
— проблемах в сфере ЖКХ, 
— перебоях в работе общественного транспорта, 
— проблемах, связанных с работой медицинских учреждений и необходимости благоустройства населённых пунктов региона. 

Отмечается, что часть проблем оперативно решена, для некоторых же потребуется дополнительное время и ресурсы.
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