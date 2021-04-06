Мэрия запретила размещать павильоны и киоски на 45-ти улицах Курска

Отмечается, что нестационарные торговые объекты могут размещаться на городских территориях с соблюдением необходимых норм и правил

Курская администрация запретила размещение нестанционарных торговых объектов - павильонов, киосков, ларьков, лотков и торговых автоматов - на ряде городских улиц. В списке 45 улиц:1. Улица Бойцов 9-й Дивизии (после пересечения с проспектом Хрущева, по направлению к ул. Сумская)2. Улица Вокзальная (до улицы Театральной)3. Улица Гагарина4. Улица Гоголя (участок до ул. Димитрова)5. Проспект Дериглазова6. Площадь Дзержинского7. Улица Дзержинского8. Улица Добролюбова9. Площадь Добролюбова10. Проспект Дружбы11. Улица Золотая (участок до улицы Димитрова)12. Улица Кати Зеленко13. Улица Кирова14. Проспект Вячеслава Клыкова15. Улица Красной Армии16. Улица Карла Маркса17. Улица Косухина18. Красная площадь19. Проспект Кулакова20. Льговский поворот21. Улица Ленина22. Улица Луначарского23. Улица Марата24. Площадь Московская25. Улица Мирная (участок до улицы Горького)26. Улица Можаевская (участок до улицы Горького)27. Улица Невского28. Площадь Перекальского29. Проспект Победы30. Улица Павлова31. Площадь Привокзальная32. Улица Перекальского33. Улица Почтовая (участок до улицы Димитрова)34. Улица Радищева35. Площадь Рокоссовского36. Улица Садовая (участок до улицы Димитрова)37. Улица С. Саровского38. Улица Серегина39. Улица Союзная40. Улица Студенческая41. Улица Сумская42. Улица Урицкого43. Проспект Хрущева44. Улица Энгельса45. Улица 50 лет Октября.Отмечается, что нестационарные торговые объекты могут размещаться на городских территориях с соблюдением необходимых норм и правил.