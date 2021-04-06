Мэрия запретила размещать павильоны и киоски на 45-ти улицах Курска
Отмечается, что нестационарные торговые объекты могут размещаться на городских территориях с соблюдением необходимых норм и правил
1. Улица Бойцов 9-й Дивизии (после пересечения с проспектом Хрущева, по направлению к ул. Сумская)
2. Улица Вокзальная (до улицы Театральной)
3. Улица Гагарина
4. Улица Гоголя (участок до ул. Димитрова)5. Проспект Дериглазова
6. Площадь Дзержинского
7. Улица Дзержинского
8. Улица Добролюбова
9. Площадь Добролюбова
10. Проспект Дружбы
11. Улица Золотая (участок до улицы Димитрова)
12. Улица Кати Зеленко
13. Улица Кирова
14. Проспект Вячеслава Клыкова
15. Улица Красной Армии
16. Улица Карла Маркса
17. Улица Косухина
18. Красная площадь
19. Проспект Кулакова
20. Льговский поворот
21. Улица Ленина
22. Улица Луначарского
23. Улица Марата
24. Площадь Московская
25. Улица Мирная (участок до улицы Горького)
26. Улица Можаевская (участок до улицы Горького)
27. Улица Невского
28. Площадь Перекальского
29. Проспект Победы
30. Улица Павлова
31. Площадь Привокзальная
32. Улица Перекальского
33. Улица Почтовая (участок до улицы Димитрова)
34. Улица Радищева
35. Площадь Рокоссовского
36. Улица Садовая (участок до улицы Димитрова)
37. Улица С. Саровского
38. Улица Серегина
39. Улица Союзная
40. Улица Студенческая
41. Улица Сумская
42. Улица Урицкого
43. Проспект Хрущева
44. Улица Энгельса
45. Улица 50 лет Октября.
Отмечается, что нестационарные торговые объекты могут размещаться на городских территориях с соблюдением необходимых норм и правил.