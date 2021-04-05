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Депутат Курской областной Думы Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск

Он один из подозреваемых по уголовному делу о хищении почти 99 миллионов рублей у логистической компании "Зерно Сибири"

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Депутат Курской областной Думы от фоакции «Справедливая Россия» Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает «Российская газета». Он один из подозреваемых по уголовному делу о хищении почти 99 миллионов рублей у логистической компании «Зерно Сибири».

Эту компанию создали в 2019 году для помощи омским хлеборобам в поисках выгодных рынков сбыта. Учредителем акционерного общества стало правительство Омской области. Однако уже в мае 2020-го полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у аграриев денежных средств в особо крупном размере. После появление в нем спецсубъекта - депутата Курской областной Думы - расследованием занялся Следственный комитет. По версии следствия, в 2019-20 годах Четвериков и еще трое фигурантов совершили хищение денежных средств у «Зерно Сибири» без малого на 99 миллионов рублей. 

По решению суда троим подозреваемым: экс-директору АО «Логическая компания «Зерно Сибири» Алексею Секачеву, экс-директору ООО «Дары Сибири» Станиславу Сауте и директору ООО «Глобал-С» Максиму Плужникову избрана мера пресечения в виде запрета совершать определенные действия. Им запрещено общаться между собой и другими фигурантами уголовного дела.

Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы.
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