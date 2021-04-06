Пять из которых - кредит. Это беспрецедентный случай мошенничества в Курске

В Курске зафиксирован беспрецедентный случай мошенничества. Сорокалетняя курянка подарила аферистам почти 7 миллионов рублей. При этом чуть менее пяти миллионов женщина оформила на себя в качестве банковского кредита.Как рассказали в городском УМВД, первый раз горожанке позвонили две недели назад. Собеседник представился сотрудником правоохранительного ведомства и сообщил, что расследует случай банковского мошенничества. По его словам, сведения о вкладах и счетах многих граждан попали в руки злоумышленников, которые пытаются незаконно оформить кредиты, в том числе и на жительницу Курска.Собеседник предупредил, что эту информацию нельзя сообщать никому и настаивал на чётком выполнении его указаний. Две недели женщина постоянно общалась с мошенниками, и они смогли склонить её к сотрудничеству. Сначала аферисты обманом заставили курянку обналичить собственные сбережения, а потом взять несколько кредитов на своё имя. Причем во время оформления одного из кредитов в банке операционист уточнил, не мошенникам ли женщина собирается перевести полученные деньги, но та ответила, что знает, что делает. Однако из отделения банка в полицию информацию о возможном преступлении также никто не сообщил.Все деньги горожанка постепенно переводила на названные аферистами по телефону номера счётов. Всего она совершила 15 переводов по разным реквизитам. Собеседники уверяли, что как только спецоперация по разоблачению банковских служащих завершится – все средства ей вернут. Мошенники продолжали требовать новые и новые порции денег и тогда курянка всё же решилась обратиться в полицию.За всё время общения с телефонными аферистами женщина никому не рассказала о происходящем.Сейчас по факту мошенничества, совершённом в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.