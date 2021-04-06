Правительство дополнительно выделило Курской области почти полмиллиарда на улучшение транспортной инфраструктуры
Благодаря этому реконструкцию улицы Бойцов 9-й дивизии в Курске завершат до конца этого года
В планах также отремонтировать 3 региональные трассы:
● Дьяконово – Суджа - граница с Украиной, протяжённость – 4,3 км;
● Пристень – Средняя Ольшанка – Береговое, протяжённость – 5 км;
● Фатеж – Дмитриев, протяжённость – 10 км.
Конкурс на определение исполнителя работ объявлен. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курской области в этом году отремонтируют более 91,5 км автомагистралей: 31 с лишним километр в Курске, почти 50 км дорог регионального и около 11 км местного значения.
В рамках реализации нацпроекта «БКАД» правительство направило дополнительное финансирование на улучшение транспортной инфраструктуры в 69 регионах страны.