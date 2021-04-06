Благодаря этому реконструкцию улицы Бойцов 9-й дивизии в Курске завершат до конца этого года

Правительство дополнительно выделило Курской области почти полмиллиарда на улучшение транспортной инфраструктуры. Часть этих денег пойдет на реконструкцию улицы Бойцов 9-й дивизии в Курске. По контракту её должны ввести в эксплуатацию в конце 2022-го, но благодаря поддержке федерального центра завершить работы по реконструкции планируется до конца этого года.В планах также отремонтировать 3 региональные трассы:● Дьяконово – Суджа - граница с Украиной, протяжённость – 4,3 км;● Пристень – Средняя Ольшанка – Береговое, протяжённость – 5 км;● Фатеж – Дмитриев, протяжённость – 10 км.Конкурс на определение исполнителя работ объявлен. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курской области в этом году отремонтируют более 91,5 км автомагистралей: 31 с лишним километр в Курске, почти 50 км дорог регионального и около 11 км местного значения.В рамках реализации нацпроекта «БКАД» правительство направило дополнительное финансирование на улучшение транспортной инфраструктуры в 69 регионах страны.