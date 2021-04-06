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Правительство дополнительно выделило Курской области почти полмиллиарда на улучшение транспортной инфраструктуры

Благодаря этому реконструкцию улицы Бойцов 9-й дивизии в Курске завершат до конца этого года
Правительство дополнительно выделило Курской области почти полмиллиарда на улучшение транспортной инфраструктуры

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Правительство дополнительно выделило Курской области почти полмиллиарда на улучшение транспортной инфраструктуры. Часть этих денег пойдет на реконструкцию улицы Бойцов 9-й дивизии в Курске. По контракту её должны ввести в эксплуатацию в конце 2022-го, но благодаря поддержке федерального центра завершить работы по реконструкции планируется до конца этого года. 

В планах также отремонтировать 3 региональные трассы: 

● Дьяконово – Суджа - граница с Украиной, протяжённость – 4,3 км; 
● Пристень – Средняя Ольшанка – Береговое, протяжённость – 5 км; 
● Фатеж – Дмитриев, протяжённость – 10 км. 

Конкурс на определение исполнителя работ объявлен. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курской области в этом году отремонтируют более 91,5 км автомагистралей: 31 с лишним километр в Курске, почти 50 км дорог регионального и около 11 км местного значения. 

В рамках реализации нацпроекта «БКАД» правительство направило дополнительное финансирование на улучшение транспортной инфраструктуры в 69 регионах страны. 
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