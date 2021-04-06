«Коммерсантъ»: сенатор Совфеда от Курской области Валерий Рязанский намерен баллотироваться в Госдуму

Политолог Владимир Слатинов считает, что информация о возможном выдвижении Валерия Рязанского на праймериз — это приглашение к диалогу с областной властью

В Курской области намечается конкурентная борьба на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Политологи ожидают столкновение ресурсных кандидатов - на предварительное голосование может заявиться сенатор Совфеда и член высшего совета «Единой России» Валерий Рязанский. Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье», сенатор подтвердил, что рассматривает такую возможность, но решение будет принимать позднее.Собеседники издания в окружении Рязанского уверены, что его возможное выдвижение идет в разрез с планами внутриполитического блока областной власти. Региональное отделение «Единой России», которое возглавляет губернатор Роман Старовойт, якобы видит депутатами будущего созыва известного предпринимателя Максима Мамзурина, действующего законодателя Ольгу Германову и директора московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» Ивана Солодовникова.У региональной власти, по всей видимости, есть конкретные планы по смене представителей на федеральном уровне. Так, действующий депутат Госдумы Александр Брыксин примет участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов лишь на выборы в Курскую облдуму. Депутатский мандат может понадобиться ему для перехода в Совет федерации в качестве представителя от местного заксобрания, то есть на место Валерия Рязанского.Политолог Владимир Слатинов считает, что информация о возможном выдвижении Валерия Рязанского на праймериз — это приглашение к диалогу с областной властью, настроенной на ротацию представителей в Совфеде.