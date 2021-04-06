В Курске на маршруты выйдут 40 бывших в употреблении столичных автобусов
Техника досталась региону совершенно бесплатно
На прошлой неделе из Москвы в Курск прибыли первые 8 автобусов марки «ЛИАЗ 5292». До конца апреля должны поступить еще 32 единицы. Техника не новая, эксплуатировалась в столице, но, как убеждают в областном комитете транспорта и автомобильных дорог, вполне подходящая. К тому же, досталась она региону совершенно бесплатно, сообщает телеканал «ТАКТ».
Виолетта Федорук, начальник управления перевозок и развития транспортной логистики областного комитета транспорта:
«Это городской, пассажирский низкопольный автобус большого класса вместимости, количество посадочных мест составляет 20-22, общая вместимость транспортных средств – порядка 100 пассажиров. Автобусы выпущены в 2011 году, все они в хорошем техническом состоянии»
Все автобусы пройдут техническое обслуживание, затем их покрасят в цвета дизайн-кода города Курска. На дорогах не совсем новая, но еще крепкая и без латок техника начнет появляться летом. Цена проезда не изменится.
Виолетта Федорук, начальник управления перевозок и развития транспортной логистики областного комитета транспорта:
«Планируется, что с 1 июля первые 12 единиц транспортных средств будут курсировать по действующим маршрутам города Курска, они заменят изношенный подвижной состав города, и в настоящее время решается вопрос на какие именно маршруты выйдет обновленный подвижной состав. Оставшиеся 28 единиц мы планируем поставить на магистральные маршруты города Курска уже в соответствии с новой транспортной сетью города Курска»
Запуск новой транспортной сети города Курска, по словам Виолетты Федорук, планируется с 1-го октября нынешнего года. Первым этапом должно стать введение двух автобусных магистральных маршрутов и 10 подвозящих. По расчетам, наличие большего, чем сейчас, количества вместительных автобусов позволит разгрузить центр города. К тому, же, не без оснований, считается, что куряне оценят их преимущество над привычными ПАЗиками.
- Если они будут останавливаться на всех остановках, то автобусы большой вместимости, я думаю, лучше. Тем, что, во-первых, они большой вместимости, во-вторых, что большие автобусы должны быть все-таки муниципальным транспортом, а не частным»
- В маршрутках обычно бывает толкучка. Тесно, места мало. А в автобусах больше мест.
- Надо как-то это все сделать одинаково, чтобы и автобусы и маршрутки. Потому что в нашем городе одними большими автобусами, наверное, не обойдешься. Все равно надо
подвозные какие-то автобусы. К тому же наш город находится на холмах, поэтому большие автобусы, как практика показывает, часто выходят из строя»
- Большой, конечно»! Большой. Потому что я сама большая. И люблю грузы возить!
- Для города будут лучше автобусы большой вместимости. Потому что на них единовременно можно перевозить больше людей. Не будет толкучки, потому что в маршрутках часто тебя вдавливают или ты кого-то не по своей воле вдавливаешь. Человек по 20-30 набивается. На маршрутках ездить неудобно – там уровень пола высокий.. Они менее удобны, чем большие автобусы»
Впрочем, поступившие из столицы автобусы вряд ли сильно повлияют на ситуацию. Увеличение количества вместительного транспорта может стать заметнее лишь в следующем году. Тогда область рассчитывает получить новый подвижной состав по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».