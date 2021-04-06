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На 18 объектах на проспекте Победы в Курске вывески приведут в соответствие с дизайн-кодом

К 9 Мая проспект должен полностью соответствовать дизайн-коду
На 18 объектах на проспекте Победы в Курске вывески приведут в соответствие с дизайн-кодом

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На 18 объектах на проспекте Победы в Курске вывески приведут в соответствие с дизайн-кодом. К 9 Мая проспект должен полностью соответствовать дизайн-коду. Как отмечают в администрации, с предпринимателями по вопросу внедрения дизайн-кода полное понимание, главное – уложиться в сроки. Каждый случай отрабатывают в ручном режиме. Если у бизнесменов возникают вопросы, можно обратиться в Центр компетенций развития городской среды и в городской комитет архитектуры. Сейчас совместно с предпринимателями разрабатывают паспорта с размещением информационных вывесок для торговых центров и жилых домов.

Как отмечается, участок проспекта Победы важен ещё и потому, что там расположен парк «Патриот». Кроме того, это въезд в город с Московского направления, что тоже необходимо учитывать при развитии туризма в регионе.
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