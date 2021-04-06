40-летний рецидивист из Воронежа промышлял кражей кошельков у пассажирок автобусов

В Курске поймали серийного карманника. Как сообщили в полиции, это 40-летний рецидивист из Воронежа.Несколько месяцев назад к правоохранителям обратились двое курян по факту кражи женских кошельков. 59-летняя горожанка возвращалась на маршрутке домой и уже в квартире обнаружила, что в сумке нет кошелька с деньгами и кредитками, а позже ей пришло уведомление о снятии 4 тысяч рублей с банковской карты. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.Аналогичная ситуация произошла и у 42-летней курянки, проживающей на проспекте Клыкова. Злоумышленник похитил из дамской сумочки полторы тысячи рублей и банковскую карту, которую также вскоре обналичил, сняв 15 тысяч.Полицейские установили адреса банковских офисов, где предполагаемый злоумышленник снимал деньги с украденных карт, и изучили записи с камер видеонаблюдения. В поле зрения оперативников попал мужчина с медицинской маской на лице. Выяснилось, что к обоим преступлениям причастен ранее судимый житель Воронежа.Мужчину задержали в Воронеже и доставили в Курск. Он признался, что незаметно доставал кошельки из приоткрытых женских сумок. Снять деньги с карт не составило труда - владельцы хранили пин-коды в кошельках. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.