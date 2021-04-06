В двух полуфинальных матчах курянки обыграли московский клуб МБА

Курское "Динамо" вышло в финал плей-офф чемпионата России по баскетболу. «Бело-голубые» обыграли московский клуб МБА в двух матчах полуфинальной серии. В первом матче "Динамо" добилось победы на своей площадке - 106:81, вторая встреча полуфинальной серии, прошедшая в Москве накануне, завершилась со счетом 84:69 в пользу гостей.





Лучшими в составе победительниц стали Арике Огунбовале – 18 очков + 5 голевых передач, Ольга Фролкина – 15 очков, Алекс Бентли – 12 очков + 4 голевых передачи и Раиса Мусина – 10 очков + 8 подборов.





Соперник курской команды по финалу определится по итогам противостояния УГМК (Екатеринбург) - "Ника" (Сыктывкар).