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Лента новостей / Спорт

Курское "Динамо" вышло в финал плей-офф чемпионата России по баскетболу

В двух полуфинальных матчах курянки обыграли московский клуб МБА 

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Курское "Динамо" вышло в финал плей-офф чемпионата России по баскетболу. «Бело-голубые» обыграли московский клуб МБА в двух матчах полуфинальной серии. В первом матче "Динамо" добилось победы на своей площадке - 106:81, вторая встреча полуфинальной серии, прошедшая в Москве накануне, завершилась со счетом 84:69 в пользу гостей. 

Лучшими в составе победительниц стали  Арике Огунбовале – 18 очков + 5 голевых передач, Ольга Фролкина – 15 очков,   Алекс Бентли – 12 очков + 4 голевых передачи и Раиса Мусина – 10 очков + 8 подборов.

Соперник курской команды по финалу определится по итогам противостояния УГМК (Екатеринбург) - "Ника" (Сыктывкар).


ФОТО - ЖБК "ДИНАМО" КУРСК
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