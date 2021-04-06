В курский ЦУР в этом году поступило более 3 300 сообщений по теме состояния автодорог

С наступлением весны все больше сообщений связано с предложениями по ремонту и строительству новых автотрасс

В курский ЦУР (Центр управления регионом) в этом году поступило более 3 300 сообщений по теме состояния автодорог. Чаще всего горожане обращали внимание на нарушения правил очистки дорог от снега и наледи. Пик таких обращений пришёлся на февраль.





С наступлением весны все больше сообщений связано с предложениями по ремонту и строительству новых автотрасс.

В топе по количеству обращений и вопрос ненадлежащего состояния освещения. В частности, пользователи писали о неисправностях уличных фонарей и об их отсутствии.





В ЦУРе отмечают, что все проблемные ситуации передаются в работу исполнителям. И добавляют, что оперативное реагирование органов власти уже позволило перенести реализацию ряда ремонтных проектов на более ранний срок.