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Лента новостей / В регионе

В курский ЦУР в этом году поступило более 3 300 сообщений по теме состояния автодорог

С наступлением весны все больше сообщений связано с предложениями по ремонту и строительству новых автотрасс

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В курский ЦУР (Центр управления регионом) в этом году поступило более 3 300 сообщений по теме состояния автодорог. Чаще всего горожане обращали внимание на нарушения правил очистки дорог от снега и наледи. Пик таких обращений пришёлся на февраль. 

С наступлением весны все больше сообщений связано с предложениями по ремонту и строительству новых автотрасс. 
 
В топе по количеству обращений и вопрос ненадлежащего состояния освещения. В частности, пользователи писали о неисправностях уличных фонарей и об их отсутствии. 

В ЦУРе отмечают, что все проблемные ситуации передаются в работу исполнителям. И добавляют, что оперативное реагирование органов власти уже позволило перенести реализацию ряда ремонтных проектов на более ранний срок.
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