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Курянин перевел мошенникам 35 тысяч рублей за виртуальный меч

Мужчина стал участником виртуальных состязаний, зарегистрировавшись в социальной сети
Курянин перевел мошенникам 35 тысяч рублей за виртуальный меч

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27-летний житель Курска стал жертвой мошенников, принимая участие в онлайн-игре. Мужчина стал участником виртуальных состязаний, зарегистрировавшись в социальной сети. Будучи заядлым игроком, он каждый раз повышал свой онлайн-уровень. Для преодоления следующей ступени курянину необходимо было приобрести виртуальный меч. Он оплатил покупку, переведя 35 тысяч на интернет-кошелек. Когда операция была завершена, мужчина так и не получил долгожданный  меч и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут аферистов.
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