Курянин перевел мошенникам 35 тысяч рублей за виртуальный меч

Мужчина стал участником виртуальных состязаний, зарегистрировавшись в социальной сети

27-летний житель Курска стал жертвой мошенников, принимая участие в онлайн-игре. Мужчина стал участником виртуальных состязаний, зарегистрировавшись в социальной сети. Будучи заядлым игроком, он каждый раз повышал свой онлайн-уровень. Для преодоления следующей ступени курянину необходимо было приобрести виртуальный меч. Он оплатил покупку, переведя 35 тысяч на интернет-кошелек. Когда операция была завершена, мужчина так и не получил долгожданный меч и обратился в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут аферистов.