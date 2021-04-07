В Курске полиция ищет поджигателя автомобиля, который врезался в стену здания

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Полиция разыскивает человека, подозреваемого в поджоге автомобиля в центре Курска.Инцидент произошел 5 апреля около половины двенадцатого часа вечера. Неизвестный подошёл к "Ладе Веста", припаркованной на улице Ватутина и облил машину из бутылки неизвестной легковоспламеняющейся жидкостью, а затем стал бросать на капот спички. В результате автомобиль загорелся, а подозреваемый с места преступления скрылся. "Лада" покатилась вперёд и врезалась в стену здания.Сейчас проводятся необходимые экспертизы, с места происшествия изъяты записи камер видеонаблюдения. В УМВД России по Курску проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое общеопасным способом). Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.Полиция просит курян, которые могут оказать помощь в установлении личности и местонахождения подозреваемого в поджоге, сообщить информацию в любой отдел или по телефону 02, с мобильного 102.