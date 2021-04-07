10 апреля в Курске пройдёт первый общегородской субботник

Курян призывают выйти на улицы и дворы города, привести в порядок скверы, парки и придомовые территории

В эту субботу, 10 апреля в Курске пройдёт первый в этом году общегородской субботник. Курян призывают выйти на улицы и дворы города, привести в порядок скверы, парки и придомовые территории.Управляющие компании уже включились в работу по наведению порядка на придомовых и прилегающих территориях: собирают и вывозят мусор, листву, выполняют опиловку сухих веток и снос аварийных деревьев.Ежедневно на улицах Курска трудятся сотрудники служб, отвечающих за чистоту и порядок, с городских улиц убирают мусор и песок, моют ограждения.В работу включились и торговые предприятия. Приводятся в порядок фасады торговых центров, убирают прилегающие территории.