  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

10 апреля в Курске пройдёт первый общегородской субботник

Курян призывают выйти на улицы и дворы города, привести в порядок скверы, парки и придомовые территории
10 апреля в Курске пройдёт первый общегородской субботник

Читайте также

В эту субботу, 10 апреля в Курске пройдёт первый в этом году общегородской субботник. Курян призывают выйти на улицы и дворы города, привести в порядок скверы, парки и придомовые территории. 

Управляющие компании уже включились в работу по наведению порядка на придомовых и прилегающих территориях: собирают и вывозят мусор, листву, выполняют опиловку сухих веток и снос аварийных деревьев.

Ежедневно на улицах Курска трудятся сотрудники служб, отвечающих за чистоту и порядок, с городских улиц убирают мусор и песок, моют ограждения.

В работу включились и торговые предприятия. Приводятся в порядок фасады торговых центров, убирают прилегающие территории.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курске перекроют движение по улице Урицкого

В мае в Курске приступят к реконструкции водозабора «НВА»

Курские госавтоинспекторы проверяли молодых водителей

В Курске полиция ищет поджигателя автомобиля, который врезался в стену здания

Почти 450 курян сделали прививки от коронавируса в торговых центрах

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске