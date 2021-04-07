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Курские госавтоинспекторы проверяли молодых водителей

На днях у курского политехнического колледжа прошёл рейд по профилактике дорожного травматизма и соблюдению ПДД
Курские госавтоинспекторы проверяли молодых водителей

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Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание молодым водителям, которые совсем недавно получили права. Некоторые владельцы транспортных средств, особенно учащиеся средне-специальных учебных заведений нарушают правила дорожного движения и передвигаются за рулём, не имея на то разрешения. На днях у курского политехнического колледжа прошёл рейд по профилактике дорожного травматизма и соблюдению ПДД, сообщает телеканал «ТАКТ».

Александр Жиленков, начальник отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции: «Вблизи данных учебных заведений сотрудники проводят целевые профилактические мероприятия группами нарядов ДПС и выявляют нарушителей. Основная задача, конечно, это пресечение фактов управления ТС водителями, не имеющими права управления, профилактика с молодыми водителями».

Каждому разъясняют основы законодательства, напоминают о необходимости пристёгиваться ремнём безопасности. . В данных мероприятиях принимают активное участие и педагоги учебных заведений, люди, отвечающие за безопасность своих студентов.

Наталья Зиборова, начальник отдела социально-психологической помощи студентам КГПК: «Вход в колледж недостаточно безопасный, хотя здесь и стоит знак перехода, но здесь пересекаются несколько дорог. Поэтому знание правил и для тех, кто переходит и для тех, которые водители, - это очень важно. Поэтому такие рейды здесь нужны. Это, прежде всего, дисциплинирует самих водителей, не только наших студентов».

Цель проведения таких профилактических мероприятий не наказание, подчёркивают госавтоинспекторы, а призыв к водителям не нарушать ПДД.
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