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Завтра в Курске перекроют движение по улице Урицкого

Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС приступят к демонтажу пункта информирования с крыши дома № 6 на Красной площади
Завтра в Курске перекроют движение по улице Урицкого

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Завтра в Курске перекроют движение всех видов транспорта по улице Урицкого - специалисты городского управления по делам ГО и ЧС приступят к демонтажу пункта информирования с крыши дома № 6 на Красной площади.

Движение троллейбусов по маршрутам №№1, 2, 9 и 11 будет организовано до Московской площади, №№7 и 8 - до Знаменского собора. Движение автобусов по маршрутам №№229 и 280 будет осуществляться по улицам Радищева и Дзержинского.

По словам начальника городского управления по делам ГО и ЧС Александра Новицкого, для демонтажа понадобится специальная тяжелая техника, которую курские спасатели позаимствуют у областного МЧС.
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