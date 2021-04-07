Это второе такое отделение в стране

В Курском онкоцентре открылось отделение функциональной диагностики и кардиотерапевтической помощи. Отмечается, что это второе такое отделение в стране. Оно полностью укомплектовано.





В этом отделении лечат онкологических пациентов с сопутствующей кардиальной патологией. Необходимость организации такого отделения вызвана тем, что все чаще у пациентов с онкологией выявляются проблемы с сердцем. Пациентам, получающим химиотерапию, врачи имеют возможность проводить в отделении спекл-трекинг – исследование, которое позволяет определить нарушения в работе сердца на самых ранних этапах.