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В Курском онкоцентре открылось отделение функциональной диагностики и кардиотерапевтической помощи

Это второе такое отделение в стране

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В Курском онкоцентре открылось отделение функциональной диагностики и кардиотерапевтической помощи. Отмечается, что это второе такое отделение в стране. Оно полностью укомплектовано. 

В этом отделении лечат онкологических пациентов с сопутствующей кардиальной патологией. Необходимость организации такого отделения вызвана тем, что все чаще у пациентов с онкологией выявляются проблемы с сердцем. Пациентам, получающим химиотерапию, врачи имеют возможность проводить в отделении  спекл-трекинг – исследование, которое позволяет определить нарушения в работе сердца на самых ранних этапах.
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