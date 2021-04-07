Курский пенсионер взял четыре кредита и перевел мошенникам полтора миллиона рублей

Мужчина поверил, что участвует в спецоперации





Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что используя паспортные данные курянина, мошенники и недобросовестные банковские служащие пытаются оформить на его имя кредит. Мужчина должен помочь в их задержании и принять участие в спецоперации.

Для этого нужно оформить кредит на свое имя и перевести деньги на указанный счет, чтобы, якобы, сразу погасить займ. Оформляя кредит, необходимо внимательно наблюдать за банковскими работниками, записать их данные и запоминать все, что может привлечь внимание.





Такие звонки продолжались 10 дней. За четыре похода в банк пожилой мужчина оформил в кредит полтора миллиона рублей и перевел на указанные по телефону счета.





При этом из отделений банка, где пенсионер подряд оформлял крупные займы, информацию в полицию о подозрительных действиях не сообщали.





Терпение селянина закончилось, когда ему сообщили, что операцию вновь нужно повторить. Тогда он заявил в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Пенсионер из Курского района, зная о действиях мошенников, перевел им полтора миллиона рублей. Мужчина поверил, что участвует в спецоперации.