  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский пенсионер взял четыре кредита и перевел мошенникам полтора миллиона рублей

Мужчина поверил, что участвует в спецоперации

Читайте также

Пенсионер из Курского района, зная о действиях мошенников, перевел им полтора миллиона рублей. Мужчина поверил, что участвует в спецоперации.

Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что используя паспортные данные курянина, мошенники и недобросовестные банковские служащие пытаются оформить на его имя кредит. Мужчина должен помочь в их задержании и принять участие в спецоперации.

Для этого нужно оформить кредит на свое имя и перевести деньги на указанный счет, чтобы, якобы, сразу погасить займ. Оформляя кредит, необходимо внимательно наблюдать за банковскими работниками, записать их данные и запоминать все, что может привлечь внимание.  

Такие звонки продолжались 10 дней. За четыре похода в банк пожилой мужчина оформил в кредит полтора миллиона рублей и перевел на указанные по телефону счета.

При этом из отделений банка, где пенсионер подряд оформлял крупные займы, информацию в полицию о подозрительных действиях не сообщали.

Терпение селянина закончилось, когда ему сообщили, что операцию вновь нужно повторить. Тогда он заявил в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Сегодня в Курске ямочный ремонт продолжается на пяти улицах

Парад Победы в Курске состоится, но пока не известно в каком формате

В Курском онкоцентре открылось отделение функциональной диагностики и кардиотерапевтической помощи

Дождь, мокрый снег и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

Завтра в Курске перекроют движение по улице Урицкого

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске