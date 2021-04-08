В Курске на нарушителей требования пожарной безопасности составили 14 протоколов
Только за прошедшие сутки в городе зарегистрировано семь пожаров сухой травы
Между тем, куряне продолжают поджигать сухую траву. Только за прошедшие сутки в городе зарегистрировано семь пожаров сухой травы.
Управление по делам ГО и ЧС напоминает жителям и гостям города, что за неисполнение правил пожарной безопасности грозит административный штраф:
для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей;
для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч;
для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч.
В случае, если нарушение требований пожарной безопасности приведет к материальным потерям или гибели людей, виновному грозит уже уголовная ответственность.