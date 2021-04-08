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Лента новостей / В регионе

В Курске на нарушителей требования пожарной безопасности составили 14 протоколов

Только за прошедшие сутки в городе зарегистрировано семь пожаров сухой травы
В Курске на нарушителей требования пожарной безопасности составили 14 протоколов

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В Курске на нарушителей требования пожарной безопасности составили 14 протоколов. На днях курские спасатели провели очередной рейд в Центральном округе. Для информирования горожан о пожарной обстановке и правилах безопасности задействовали автомобиль с громкоговорящей связью. Обновленные правила пожарной безопасности курянам разъясняли и в личных беседах. 

Между тем, куряне продолжают поджигать сухую траву. Только за прошедшие сутки в городе зарегистрировано семь пожаров сухой травы. 

Управление по делам ГО и ЧС напоминает жителям и гостям города, что за неисполнение правил пожарной безопасности грозит административный штраф: 

для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; 
для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч; 
для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч. 

В случае, если нарушение требований пожарной безопасности приведет к материальным потерям или гибели людей, виновному грозит уже уголовная ответственность. 
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