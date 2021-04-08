Только за прошедшие сутки в городе зарегистрировано семь пожаров сухой травы

В Курске на нарушителей требования пожарной безопасности составили 14 протоколов. На днях курские спасатели провели очередной рейд в Центральном округе. Для информирования горожан о пожарной обстановке и правилах безопасности задействовали автомобиль с громкоговорящей связью. Обновленные правила пожарной безопасности курянам разъясняли и в личных беседах.Между тем, куряне продолжают поджигать сухую траву. Только за прошедшие сутки в городе зарегистрировано семь пожаров сухой травы.Управление по делам ГО и ЧС напоминает жителям и гостям города, что за неисполнение правил пожарной безопасности грозит административный штраф:для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей;для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч;для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч.В случае, если нарушение требований пожарной безопасности приведет к материальным потерям или гибели людей, виновному грозит уже уголовная ответственность.