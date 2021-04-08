Курянам разъяснили подробности предоставления «спортивного» налогового вычета

Налог можно будет вернуть за занятия в тех спортивных центрах, которые войдут в утвержденный Минспорта перечень

Областная администрация разъяснила некоторые подробности предоставления так называемого «спортивного» налогового вычета - то есть вычета по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующий федеральный закон ранее подписал президент.Возместить 13% от суммы таких расходов можно будет начиная с 2022 года. Это 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами. Распространяется он не только на взрослых, но и на детей. Максимальная сумма вычета действует для каждого родителя и ежегодно возобновляется.Налог можно будет вернуть за занятия в тех спортивных центрах, которые войдут в утвержденный перечень. Его подготовит Минспорт к декабрю. Сформируют и список услуг, за которые можно получить вычет.Заявить вычет можно, подав декларацию 3-НДФЛ по итогам года, в котором были расходы на спортивные занятия. Необходимо приложить копию договора на оказание услуг и кассовый чек. Получить вычет можно будет и у своего работодателя в течение соответствующего года.