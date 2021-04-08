Курский полицейский помог женщине вернуть потерянные документы и деньги

Жительница Курска потеряла пакет с личными вещами, его нашел лейтенант

Сотрудник патрульно-постовой службы МО МВД России «Курчатовский» помог курянке вернуть потерянные документы и деньги.Жительница Курска потеряла пакет с личными вещами. Найти самостоятельно место, где его забыла, она не смогла и расстроенная отправилась домой.Вскоре ей позвонил сотрудник полиции - Алексей Шевцов, заместитель командира роты ППС Курчатовского отдела полиции. Будучи в Курске на задании, неподалёку от здания регионального Управления МВД он заметил пакет с документами и кошельком. Внутри оказался договор об оплате медицинских услуг, пенсионное удостоверение, банковские карты и тридцать тысяч рублей. Лейтенант изучил документы и нашёл контактные данные хозяйки вещей. В тот же день он связался с курянкой и передал находку владелице.Обрадованная женщина написала благодарственное письмо на имя начальника УМВД России по Курской области, генерал-майора полиции Виктора Косарева. Она отметила честность и порядочность курчатовского полицейского и попросила руководство отдела поощрить поступок ответственного сотрудника.Сам же лейтенант Шевцов уверен, что на его бы месте аналогично поступил бы каждый полицейский.