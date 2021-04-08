А через пару лет во всех районах региона будет работать в общей сложности 147 «Точек роста»

В этом году в Курской области откроется 35 новых центров «Точка роста». Центры создадут в рамках нацпроекта «Образование» на базе школ Курчатова и в 17 районах Курской области. А через пару лет во всех районах региона будет работать в общей сложности 147 «Точек роста».В прошлом году в регионе уже открылись 42 «Точки роста». Более 7 тысяч школьников из 26 районов области с помощью современного оборудования изучают там информатику, ОБЖ, технологию, дополнительные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, работают над межпредметными проектами и учатся играть в шахматы.В центрах «Точка роста» есть шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, оборудование для занятий робототехникой, тренажеры-манекены для проведения сердечно-легочной реанимации и многое другое.