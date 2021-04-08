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Лента новостей / В регионе

Курск стал аутсайдером рейтинга городской среды

Курск занял 60 место из 63, опустившись по сравнению с 2019 годом сразу 5 позиций

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Жилье и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, общегородское пространство, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура в российских городах стали предметом детального анализа специалистов Минстроя при подготовке очередного рейтинга качества городской среды. Для подсчета индекса комфорта использовались 36 индикаторов, включая безопасность, экологичность, современность и актуальность. Каждый показатель оценивался по шкале от 1 до 10. Таким образом, город мог получить максимально 360 баллов. Оценка свыше 180 означает благоприятную для жизни городскую среду. А чтобы сравнение было корректным, все анализируемые населенные пункты распределили на группы по размеру и климатическим условиям.

В группе крупных городов лидерами стали Грозный, Сочи, Тюмень, Краснодар и Белгород. Курск со своими 166 баллами оказался аутсайдером таблицы. Областной центр занял 60 место из 63, опустившись по сравнению с 2019 годом сразу 5 позиций, сообщает телеканал "ТАКТ".

Среди критериев, повлиявших на результат - улично-дорожная сеть, озелененные пространства и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства. По этим показателям рейтинг столицы соловьиного края совсем не высок. Впрочем, для того, чтобы это заметить, совсем не обязательно быть экспертом.

- Ну, жилье, транспорт, все нормально. А медицина, мне кажется, желала бы лучше быть. Вот особенно Курского района поликлиника, ну что это? Вы посмотрите, какое столпотворение, кровь, когда сдавать, это просто караул кричи. А если тем более сердце больное или давление, как там отстоять?

- Хочется, чтобы более уютный город был, более комфортный, улицы красивые чтоб были, зелени больше, я думаю. – То есть, с точки зрения благоустройства необходимо поработать? – Да, да. Потому что очень некрасивые эти улицы, вот Красноармейская. Как вот чуть-чуть от центра отъедешь, уже не то.

- Вы знаете, хотелось бы, чтобы было хоть немного чисто в городе. Самое главное. А то везде грязь. Убрали бы, и было бы вообще хорошо. Субботники надо делать, как раньше.

- Родился и вырос здесь. – Есть, может быть, какие-то сферы, которые требуют внимания? – Дороги! Дороги, дороги и еще раз дороги!

Однако есть и те, кто отмечает произошедшие в Курске позитивные изменения. Правда, таких на улицах областного центра встретишь нечасто.

- Старинный город. Он навевает такое вот томление по старине. Очень приятно, когда ты живешь с большим культурным наследием. Потихонечку, Москва ж не сразу строилась. Все потихонечку образуется.

Но против того, что я здесь был с 2001 года я постоянно здесь: сын учился, и я сюда приезжал. Он стал облагороженный, очень сильно облагороженный.

Самым благоустроенным городом Курской области стал, по данным Минстроя, Курчатов, город атомщиков набрал 200 баллов и занял в своей группе 38 место из 249. Другие города соловьиного края - Щигры, Суджа, Фатеж, Рыльск, Льгов, Дмитриев, Обоянь и Железногорск - также опередили областной центр по индексу комфорта, показав результат выше 170 баллов. Остается надеяться, что объявленный в регионе Год благоустройства изменит ситуацию в лучшую сторону, и в рейтинге 2021 года Курск сможет взять реванш.

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