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Курский комитет по охране объектов культурного наследия обжалует решение областного суда по делу о разрушении винных погребов

Ранее Курский облсуд отменил штраф предпринимателю, повредившему старинные погреба
Курский комитет по охране объектов культурного наследия обжалует решение областного суда по делу о разрушении винных погребов

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Курский комитет по охране объектов культурного наследия обжалует решение областного суда по делу о разрушении винных погребов на улице Большевиков. Соответствующая жалоба направлена в Первый кассационный суд общей юрисдикции. 

Напомним, в декабре прошлого года Ленинский райсуд Курска призна подрядчика, работавшего на улице Большевиков рядом с Михайловским храмом и повредившего старинные погреба, виновным в совершении административного правонарушения. Строитель оспорил этот вердикт в Курском областном суде, который и отменил штраф предпринимателю. 

Комитет по охране объектов культурного наследия области не согласился с таким решением. Как отмечается,  выявленный объект культурного наследия «Заводские погреба усадьбы купца Ф.Ф. Мальцева» был частично разрушен и как объект утрачен.

Установить истину теперь предстоит в вышестоящей судебной инстанции.
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