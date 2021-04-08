Курский комитет по охране объектов культурного наследия обжалует решение областного суда по делу о разрушении винных погребов
Ранее Курский облсуд отменил штраф предпринимателю, повредившему старинные погреба
Напомним, в декабре прошлого года Ленинский райсуд Курска призна подрядчика, работавшего на улице Большевиков рядом с Михайловским храмом и повредившего старинные погреба, виновным в совершении административного правонарушения. Строитель оспорил этот вердикт в Курском областном суде, который и отменил штраф предпринимателю.
Комитет по охране объектов культурного наследия области не согласился с таким решением. Как отмечается, выявленный объект культурного наследия «Заводские погреба усадьбы купца Ф.Ф. Мальцева» был частично разрушен и как объект утрачен.
Установить истину теперь предстоит в вышестоящей судебной инстанции.