В этом году в двух курских загородных лагерях отдохнут почти 1,5 тысячи детей

Еще около 10 тысяч ребят - в 59 пришкольных лагерях с дневным пребыванием

В этом году в курских загородных лагерях - им. Ульяны Громовой и «Орлёнок» - отдохнут 1449 курских детей, ещё 9819 ребят - в 59 пришкольных лагерях с дневным пребыванием.Продолжительность смены в загородных лагерях составит 14 дней. Отправиться на смену смогут школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Прием заявлений в загородные лагеря осуществляется по месту учебы ребенка. Чтобы отправить ребенка в школьный лагерь, родители должны написать заявление на имя директора школы. Отдохнуть в течение 21 дня в пришкольных лагерях смогут ребята в возрасте от 7 до 14 лет. Заявочная кампания уже стартовала и продлится до 31 мая.На базе школы № 18 будет работать лагерь труда и отдыха. Разработаны программы профильных смен: «Созвездие талантов» и «Спасатель - 2021».Заявления на профильные смены принимают непосредственно руководители этих смен, а также Центр поддержки молодежных инициатив Курска.