  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В этом году в двух курских загородных лагерях отдохнут почти 1,5 тысячи детей

Еще около 10 тысяч ребят - в 59 пришкольных лагерях с дневным пребыванием
В этом году в двух курских загородных лагерях отдохнут почти 1,5 тысячи детей

Читайте также

В этом году в курских загородных лагерях - им. Ульяны Громовой и «Орлёнок» - отдохнут 1449 курских детей, ещё 9819 ребят - в 59 пришкольных лагерях с дневным пребыванием. 

Продолжительность смены в загородных лагерях составит 14 дней. Отправиться на смену смогут школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Прием заявлений в загородные лагеря осуществляется по месту учебы ребенка. Чтобы отправить ребенка в школьный лагерь, родители должны написать заявление на имя директора школы. Отдохнуть в течение 21 дня в пришкольных лагерях смогут ребята в возрасте от 7 до 14 лет. Заявочная кампания уже стартовала и продлится до 31 мая. 

На базе школы № 18 будет работать лагерь труда и отдыха. Разработаны программы профильных смен: «Созвездие талантов» и «Спасатель - 2021».

Заявления на профильные смены принимают непосредственно руководители этих смен, а также Центр поддержки молодежных инициатив Курска.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске полиция разыскивает женщину, которая может быть причастна к краже телефона

В Курске из-за возгорания строительного мусора эвакуировали 20 человек

Курский хлеб оказался одним из лучших в России

В центре Курска пьяный рецидивист с ножом нападал на прохожих

В Курской области в этом отопительном сезоне количество технологических сбоев снизилось почти вполовину

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске