Курский кинофонд приглашает курян посмотреть историческую драму «Русский бунт»

Очередная встреча проекта «Кинодневники. История страны в кино» будет посвящена восстанию Емельяна Пугачёва

В Курске продолжается проект областного Киновидеофонда «Кинодневники. История страны в кино». Очередной показ состоится в пятницу, 9 апреля в Креативном пространстве «ВЕРАНДА». Вечер будет посвящен восстанию Емельяна Пугачёва 1773-1775 гг. Зрителей приглашают посмотреть историческую драму «Русский бунт» режиссера Александра Прошкина.Фильм снят по мотивам сочинений А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачёва». Благодаря трём приглашенным экспертам рассмотреть заявленную тему встречи можно будет с разных сторон.О событиях того времени и образе предводителя Крестьянской войны, донского казака Емельяна Пугачёва расскажет ассистент кафедры всеобщей истории, заместитель декана исторического факультета по воспитательной работе КГУ Ксения Бобрышева.Об исследованиях, которые провёл классик русской литературы Александр Пушкин для написания своих произведений поведает доктор филологических наук, профессор кафедры литературы КГУ Наталья Коковина.Актриса Курского драмтеатра Кристина Крыженевская представит фрагменты повести Пушкина «Капитанская дочка».После просмотра фильма гости смогут обсудить его на предмет исторической достоверности вместе с приглашенными экспертами.Вход на мероприятие свободный, но записаться стоит заранее по телефону 52-98-20. Начало встречи в 17.00.