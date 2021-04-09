Одну нарушительницу пришлось оштрафовать

В Курске дачников, нарушающих требования пожарной безопасности, ловили с помощью квадрокоптера. Рейд прошел на территории СНТ «Курск».На первом этапе квадрокоптер в ходе воздушной разведки выявил очаги загораний. По указанным координатам на квадроцикле выехали инспекторы. По первому адресу дачники сжигали мусор и сухую траву. Делали они это с соблюдением всех правил пожарной безопасности: в железной бочке, имея необходимый запас воды для ликвидации загорания в случае опасности. Тем не менее, спасатели предупредили курян о необходимости соблюдения установленных правил.По вторым координатам женщина сжигала мусор, инспекторы привлекли ее к ответственности за отсутствие первичных средств пожаротушения при разведении открытого огня и разведение огня вблизи строения.Такие рейды спасатели проводят регулярно и практически во всех случаях выявляют нарушителей, которых привлекают к ответственности.По словам начальника группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем регионального МЧС Вадима Ижукина, авиаразведка помогает предотвратить крупные пожары.Правилами действующего противопожарного режима в России определен порядок использования открытого огня и разведения костров, напоминают в МЧС. Приготовление пищи при помощи открытого огня разрешено в специальных несгораемых емкостях, например, в мангалах или жаровнях, но не ближе чем в 5 метрах от зданий и сооружений. Также определено минимальное расстояние 50 метров для разведения костра или сжигания мусора от зданий и сооружений.