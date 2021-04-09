Некоторым жителям курской Кукуевки зарегистрировать дома помешали неоплаченные штрафы

На прошлой неделе зарегистрированы первые четыре дома

В Новопоселеновском сельсовете продолжают принимать документы на регистрацию домов от жителей деревни Кукуевка. На прошлой неделе зарегистрированы первые четыре дома, сообщает областная администрация со ссылкой на Росреестр. Документы принимают с понедельника по пятницу, затем их отвозят в Центрально-Черноземный заповедник имени В.В. Алехина для согласования на научно-техническим совете.На прошлой неделе централизованно передали 248 документов, но не все из них рассмотрят на этой неделе. Одна из причин — неоплаченные штрафы.В рабочее время жители Кукуевки могут проконсультироваться по телефонам:- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.При необходимости можно обратиться в Минприроды +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86).