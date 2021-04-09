Некоторым жителям курской Кукуевки зарегистрировать дома помешали неоплаченные штрафы
На прошлой неделе зарегистрированы первые четыре дома
На прошлой неделе централизованно передали 248 документов, но не все из них рассмотрят на этой неделе. Одна из причин — неоплаченные штрафы.
В рабочее время жители Кукуевки могут проконсультироваться по телефонам:
- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;
- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;
- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.
При необходимости можно обратиться в Минприроды +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86).