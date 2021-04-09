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Лента новостей / В регионе

Некоторым жителям курской Кукуевки зарегистрировать дома помешали неоплаченные штрафы

На прошлой неделе зарегистрированы первые четыре дома
Некоторым жителям курской Кукуевки зарегистрировать дома помешали неоплаченные штрафы

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В Новопоселеновском сельсовете продолжают принимать документы на регистрацию домов от жителей деревни Кукуевка. На прошлой неделе зарегистрированы первые четыре дома, сообщает областная администрация со ссылкой на Росреестр. Документы принимают с понедельника по пятницу, затем их отвозят в Центрально-Черноземный заповедник имени В.В. Алехина для согласования на научно-техническим совете. 

На прошлой неделе централизованно передали 248 документов, но не все из них рассмотрят на этой неделе. Одна из причин — неоплаченные штрафы. 

В рабочее время жители Кукуевки могут проконсультироваться по телефонам: 

- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева; 

- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова; 

- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00. 

При необходимости можно обратиться в Минприроды +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86). 
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