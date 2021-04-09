Курские аграрии приступили к севу яровых зерновых

В посевной задействуют более 14 тысяч единиц сельхозтехники, в частности 7 тысяч тракторов

В 10 районах Курской области сельхозпредприятия приступили к севу яровых зерновых культур: пшеницы, ячменя и овса. В этом году яровыми засеют 340 тысяч гектаров. В числе передовиков по темпу сева Глушковский и Беловский районы, там засеяно 6% и 4% от плана соответственно.Всего зерновыми культурами в этом году планируется засеять 1 млн 43 тысячи гектаров, отметили в региональном комитете АПК. Из-за неблагоприятной погоды посевная кампания в этот раз началась немного позже обычного. Однако все идет по плану, в полном объеме закуплены семена и минеральные удобрения, в посевной задействуют более 14 тысяч единиц сельхозтехники, в частности 7 тысяч тракторов, а также почвообрабатывающее оборудование, сеялки различных модификаций и множество других машин.В регионе завершается подкормка озимых зерновых культур. Она проведена на площади 471 тысяч гектаров из 484 тысяч - это 90% от плана.