В Курской области в этом отопительном сезоне количество технологических сбоев снизилось почти вполовину

Крупных аварий не было. Отключения носили локальный характер и устранялись в срок

В Курской области в этом отопительном сезоне количество технологических сбоев в системе ЖКХ и ТЭК снизилось на 48%. Отключения носили локальный характер и устранялись в срок.Минувшей зимой аварийных остановок объектов жилищно-коммунального и энергетического комплексов в регионе допущено не было. Небольших нцидентов случилось 90 - это в 2 раза меньше, чем в прошлом году, отметил первый замгубернатора Алексей Смирнов. Он напомнил, что с 2019 года Государственная жилищная инспекция Курской области обследует все многоквартирные дома региона – их более 5 тысяч. Многоэтажки получают паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, поэтому количество замечаний резко снижается. В этом году эту работу усилят. Теперь в деятельности комиссии по приемке будут участвовать и специалисты Ростехнадзора.Что касается Курска, то подписана концессия с «Квадрой». В этом сезоне увеличится количество сетей, которые отремонтируют и реконструируют. На строительство объектов теплоснабжения из областного бюджета выделено 300 млн рублей.