  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области в этом отопительном сезоне количество технологических сбоев снизилось почти вполовину

Крупных аварий не было. Отключения носили локальный характер и устранялись в срок
В Курской области в этом отопительном сезоне количество технологических сбоев снизилось почти вполовину

Читайте также

В Курской области в этом отопительном сезоне количество технологических сбоев в системе ЖКХ и ТЭК снизилось на 48%. Отключения носили локальный характер и устранялись в срок. 

Минувшей зимой аварийных остановок объектов жилищно-коммунального и энергетического комплексов в регионе допущено не было. Небольших нцидентов случилось 90 - это в 2 раза меньше, чем в прошлом году, отметил первый замгубернатора Алексей Смирнов. Он напомнил, что с 2019 года Государственная жилищная инспекция Курской области обследует все многоквартирные дома региона – их более 5 тысяч. Многоэтажки получают паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, поэтому количество замечаний резко снижается. В этом году эту работу усилят. Теперь в деятельности комиссии по приемке будут участвовать и специалисты Ростехнадзора.

Что касается Курска, то подписана концессия с «Квадрой». В этом сезоне увеличится количество сетей, которые отремонтируют и реконструируют. На строительство объектов теплоснабжения из областного бюджета выделено 300 млн рублей. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске полиция разыскивает женщину, которая может быть причастна к краже телефона

В Курске из-за возгорания строительного мусора эвакуировали 20 человек

Курский хлеб оказался одним из лучших в России

В центре Курска пьяный рецидивист с ножом нападал на прохожих

Курские аграрии приступили к севу яровых зерновых

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске