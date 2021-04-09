В центре Курска пьяный рецидивист с ножом нападал на прохожих

Его сразу же задержали

Вечером 8 апреля в центре Курска сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.Первое обращение в полицию поступило около 9 вечера. Молодой человек и девушка рассказали, что увидели на улице Димитрова человека с ножом. Он выкрикивал угрозы, но догнать их не смог. Выяснилось, что чуть ранее со злоумышленником встретилась 53-летняя курянка. Ей он также угрожал ножом, но она сумела убежать.Третьей жертвой разбойника стала 35-летняя женщина. На улице Димитрова он, угрожая ножом, требовал отдать телефон и нанес ей травму руки и резаные раны. Курянка оказывала сопротивление, но во время борьбы телефон так и не отдала. Злоумышленник скрылся с места происшествия.Через несколько минут его задержали правоохранители. Мужчина был сильно пьяным, но успел избавиться от холодного оружия. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления.Сейчас в городском УМВД проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Потерпевшие направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщил старший инспектор Группы по связям со СМИ УМВД России по Курску Сергей Ружицкий. На данный момент действия задержанного квалифицируются, как угроза убийством и разбой.ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ