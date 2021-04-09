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Курянин пытался снизить процентную ставку по кредиту и перевел мошенникам 65 тысяч

Мужчине позвонили с номера с кодом 499 и представились «сотрудником банка»
Курянин пытался снизить процентную ставку по кредиту и перевел мошенникам 65 тысяч

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41-летний житель Курска пытался снизить процентную ставку по кредиту и перевел мошенникам 65 тысяч рублей.

Мужчине позвонили с номера с кодом 499 и представились «сотрудником банка». Девушка сообщила, что курянин является добросовестным клиентом, и ему положено снижение процентной ставки по кредиту. Звонившая любезно предложила не утруждаться походами в банк, а оформить все по телефону.

Для этого она попросила назвать серию и номер паспорта. Запрашиваемые сведения курянин, не задумываясь, сообщил неизвестной собеседнице, назвал и все коды, которые ему приходили в сообщениях. После чего увидел списание 65 тысяч с банковской карты.

Горожанин признался полицейским, что неоднократно слышал о дистанционных мошенничествах. Но предложение сэкономить деньги и снизить сумму выплаты показалось настолько выгодным, что он потерял бдительность.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищет полиция.

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