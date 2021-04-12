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Во время субботника в Курске убрали 220 кубометров мусора

10 апреля в Курске прошел первый в этом году  общегородской субботник

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10 апреля в Курске прошел первый в этом году  общегородской субботник. Участие в нём приняли депутаты Курского горсобрания, сотрудники областной, городской и окружных администраций, коммунальных и торговых предприятий и управляющих компаний.

В Железнодорожном округе убрали территорию сквера на улице Краснознаменной. Содержанием парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева сегодня, в соответствии с муниципальным контрактом, займётся подрядчик. К следующим выходным в парке необходимо убрать прошлогодние листья и вывезти мусор. На улице Станционной высадили почти два десятка елей.  

В Сеймском округе к субботнику подключились местные жители, а в рамках муниципального контракта, ООО "Унипроф" почистил водоотводные каналы, что позволит избежать сильного затопления улицы во время обильных дождей. 

На проблемном участке на пересечении улиц Дейнеки и Заводской, где была большая свалка, организовали большую контейнерную площадку, мусор уберут, а окружной администрации предстоит провести работу с местными ТСЖ и ЖСК. Им необходимо заключить договоры на вывоз мусора.

На проспекте Клыкова в лесопосадке в районе дома 36, где в дальнейшем планируется строительство школы, городской комитет ЖКХ проводит работу с управляющими компаниями, которые обслуживают соседние дома, чтобы они организовали на участке субботник и привлекли к нему жителей.

В сквере на улице Студенческой сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС расчистили водоем. Прошлой осенью там вырубили дикорастущие кустарники, сгладили грунтом рельеф оврага. В дальнейшем здесь обустроят общественное пространство. 

Кроме этого, дорожные службы моют ограждения и продолжают убирать мусор и песок с обочин.

Всего во время субботника горожане общими силами убрали 220 кубометров мусора.
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