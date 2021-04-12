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В Курске в столкновении «Нивы» и «Фольксвагена» пострадал пешеход

Пенсионер в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу

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10 апреля в Курске на проспекте Ленинского Комсомола столкнулись две легковушки, а пострадал при этом пешеход, переходивший дорогу. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась около трех часов дня в районе дома № 57А по ПЛК. 51-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» при движении со стороны Льговского поворота в сторону ул. Крюкова допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Фольксваген Пассат», за рулем которого был 70-летний водитель. От удара иномарка допустила наезд на 61-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения авто. В результате ДТП пенсионер получил различные травмы.
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