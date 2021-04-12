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В Курской области парень обокрал соседку, чтобы купить подарок возлюбленной

Ущерб составил порядка 30 тысяч рублей

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В Поныровском районе Курской области 20-летний парень обокрал свою соседку, чтобы порадовать свою возлюбленную. 

В полицию обратилась селянка, которая из-за болезни несколько недель отсутствовала дома. Вернувшись, она обнаружила следы постороннего вмешательства и исчезновение фамильных золотых изделий и нескольких мобильных телефонов.

Правоохранители обнаружили следы, оставленные злоумышленником. В дальнейшем оперативная работа позволила сделать вывод, что к хищению причастен 20-летний сосед женщины. Молодой человек знал, что хозяйки нет дома, разбил окно и похитил ценные вещи. Ущерб составил порядка 30 тысяч рублей. Краденое он сдал в несколько ломбардов, а на вырученные деньги приобрел подарок для своей девушки. К слову, из-за этого юноша и решился на преступление.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела парня обяжут возместить ущерб.

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