В Курске скоро приступят к реконструкции подземных пешеходов

А пока дорожники ведут ямочный ремонт - за неделю отремонтировано 10 тысяч квадратных метров

В Курске за неделю ямочный ремонт выполнили на 10 тысяч квадратных метров. О ходе дорожных работ на еженедельном оперативном совещании у губернатора сообщил глава города Виктор Карамышев. Работами сейчас занимаются четыре подрядные организации.Также подрядчики приступили к реализации нацпроекта БКАД. Из 26-ти объектов работы ведутся на 13-ти: 30% бортового камня снято, 18% - установлено. Через неделю рабочие приступят к разметке по гарантийным обязательствам.Кроме этого, в Курске реконструируют подземные пешеходы. Всего их у нас 10, на четыре из них уже есть проекты реконструкции. По остальным проектно-сметная документация будет готова в этом году, отметил мэр.Роман Старовойт поручил проработать вопрос доступности подземных переходов для маломобильных курян вместе с советником Анной Гладилиной, а к концу года завершить их реконструкцию.