Губернатор на этой неделе проведет выездные проверки без предупреждения в курских школах

Проверять будет… туалеты. А точнее - наличие дверей в кабинках

Роман Старовойт на этой неделе проведет выездные проверки без предупреждения в школах. Проверять будет… туалеты. В феврале губернатор потребовал провести ремонт в школьных туалетах и установить двери в кабинках, где их до сих пор не было. Срок исполнения работ был дан до 31 марта. Как сообщил замгубернатора Александр Чуркин, эти работы выполнены на 96%, а оставшиеся 4% — это те школы, где плановый ремонт назначен на лето. Поэтому, в принципе, по его словам, поручение выполнено.