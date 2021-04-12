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Губернатор на этой неделе проведет выездные проверки без предупреждения в курских школах

Проверять будет… туалеты. А точнее - наличие дверей в кабинках
Губернатор на этой неделе проведет выездные проверки без предупреждения в курских школах

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Роман Старовойт на этой неделе проведет выездные проверки без предупреждения в школах. Проверять будет… туалеты. В феврале губернатор потребовал провести ремонт в школьных туалетах и установить двери в кабинках, где их до сих пор не было. Срок исполнения работ был дан до 31 марта. Как сообщил  замгубернатора Александр Чуркин, эти работы выполнены на 96%, а оставшиеся 4% — это те школы, где плановый ремонт назначен на лето. Поэтому, в принципе, по его словам, поручение выполнено.
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