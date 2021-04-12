ТАКТ". Роман Старовойт уточнил, что в социальных сетях поступали сигналы о том, что курян просят выходить на уборку со своим инвентарем. Смирнов пояснил, что инвентарь для уборки выдается руководителями организаций своим сотрудникам, выходящим на субботник. Губернатор подчеркнул, что все необходимое для уборки желающим принять в ней участие должно выдаваться. В Год благоустройства жизнь в регионе должна стать комфортнее, а окружающие пространства чище. Однако предстоит не только провести масштабную уборку, но и перестраивать сознание курян, ведь чисто не там, где метут, а там, где не сорят.На сегодняшнем оперативном совещании под руководством губернатора Романа Старовойта первый заместитель главы региона Алексей Смирнов рассказал о прошедшем в минувшие выходные субботнике, сообщает телеканал "
Алексей Смирнов, в свою очередь напомнил, что далеко не все жители региона относятся бережно к муниципальному имуществу. К примеру, в недавно установленном новом общественном туалете на Боевке уже через несколько дней сломали двери. Чтобы предупредить новые факты вандализма, в парке повесили камеру с функцией распознавания лиц.
В Курске на Боевке повесили камеру, распознающую лица
Чтобы предупредить новые факты вандализма