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Лента новостей / В регионе

В лесах Курской области сегодня официально начался пожароопасный сезон

Мобильные группы совместно со спасателями и полицейскими будут патрулировать территории
В лесах Курской области сегодня официально начался пожароопасный сезон

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В лесах Курской области сегодня официально начался пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписан в региональном комитете природных ресурсов. 

Это значит, что диспетчерская служба комитета и телефон доверия, в том числе и по вопросам обеспечения пожарной, санитарной безопасности в лесах, а также федерального государственного пожарного надзора в лесах и лесной охраны, будут работать круглосуточно. 

Мобильные группы совместно со спасателями и полицейскими будут патрулировать территории. Пожарные формирования комитета приведены в состояние полной готовности к тушению возможных лесных пожаров.

В этом году погода способствовала тому, что пожароопасный сезон стартовал с 12 апреля. В прошлом году он начался 27 марта и завершился 1 ноября.

Спасатели призывают курян соблюдать правила пожарной безопасности. Только за минувшие выходные в регионе произошло более 300 палов сухой травы, огонь уничтожил несколько хозяйственных построек, в ряде случаев существовала угроза перехода пламени на лесные посадки.

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