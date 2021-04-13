Житель Курской области перевел 300 тысяч за несуществующий трактор

За выходные в отделы полиции Курской области поступили 5 заявлений о мошенничествах - все жертвы аферистов пытались что-то купить через Интернет

За выходные в отделы полиции Курской области поступили 5 заявлений о мошенничествах - все жертвы аферистов пытались что-то купить через Интернет.Так, житель Курска увидел в соцсети выгодное предложение о продаже автомобиля. Автор публикации утверждал, что откликнулось много желающих, и гарантией брони станет перевод предоплаты. Курянин, не сомневаясь, перевел 313 тысяч рублей на указанный счет. После этого еще несколько дней он общался с продавцом, обговаривая нюансы сделки, но вскоре страница с предложением была удалена, а автор публикации перестал выходить на связь.Еще одна горожанка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее 15-летний сын перевел деньги мошенникам при покупке игровой приставки. Подросток нашел объявление о продаже модели, которую давно хотел приобрести. Связался с владельцем, обговорил способ получения и перевел 15 тысяч рублей с карты родителей. Сразу после этого объявление исчезло из ленты.Житель Беловского района попался на сайт-двойник и перевел 300 тысяч за несуществующий товар. Мужчина в поисках предложения о продаже мини-трактора нашел сайт, специализирующийся на продаже сельхозтехники. За выбранный товар перевел полную сумму и стал ожидать. Но спустя две недели техника ему так и не пришла. Сайт, где он сделал заказ действительно по внешнему виду похож на оригинальный. Но название его отличалось на одну букву от настоящего.Сейчас во всех этих ситуациях разбираются правоохранители.