Курянам рассказали, что делать, если пропущена вторая прививка от коронавируса
В таком случае сделать прививку можно будет повторно только через полгода
Между введением компонентов должен пройти 21 день. Вакцинация будет считаться незавершенной, если человек по каким-то причинам не смог получить второй компонент, сообщили специалисты областного кожвендиспансера. В таком случае сделать прививку можно будет повторно только через полгода.
Курян просят не пропускать введение второго компонента. Дату вакцинации сообщают сразу после первой прививки. Также ее можно узнать и на портале госуслуг. О необходимости введения второго компонента и дату напоминают и сотрудники call-центров медицинских организаций.
Всего в Курскую область поставлено уже более 109, 5 тысяч доз вакцины от коронавируса. Накануне поступило 2 400 доз.