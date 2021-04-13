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Лента новостей / В регионе

Курянам рассказали, что делать, если пропущена вторая прививка от коронавируса

В таком случае сделать прививку можно будет повторно только через полгода
Курянам рассказали, что делать, если пропущена вторая прививка от коронавируса

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В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Первым компонентом привито 83 804 жителя региона, полностью завершили вакцинацию 58 654 курянина.

Между введением компонентов должен пройти 21 день. Вакцинация будет считаться незавершенной, если человек по каким-то причинам не смог получить второй компонент, сообщили специалисты областного кожвендиспансера. В таком случае сделать прививку можно будет повторно только через полгода.

Курян просят не пропускать введение второго компонента. Дату вакцинации сообщают сразу после первой прививки. Также ее можно узнать и на портале госуслуг. О необходимости введения второго компонента и дату напоминают и сотрудники call-центров медицинских организаций.

Всего в Курскую область поставлено уже более 109, 5 тысяч доз вакцины от коронавируса. Накануне поступило 2 400 доз.
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