Ребенок, на которого упала стена заброшенного дома, находился в коме

Его лечат в Курской областной больнице. Двое других подростков находятся в хирургическом отделении Дмитриевской райбольницы

13-летний мальчик, на которого упала стена заброшенного дома, находился в коме, Двое подростков 12 и 13 лет находятся в хирургическом отделении Дмитриевской райбольницы.Трое детей в Дмитриевском районе гуляли на площадке заброшенного дома. Ребята пытались сломать одну из стен и она упала на них. Подростки, которые сейчас проходят лечение в Дмитриевской ЦРБ, получили сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки, их состояние оценивается как средней тяжести, врачи отмечают положительную динамику. Мальчики в сознании, оперативного вмешательства не потребовалось.Третьего пострадавшего доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу минувшей ночью. На момент прибытия врачей из Курска мальчик находился в коме. После стабилизации его состояния пациента доставили в наше реанимационное отделениеРебенку провели полную диагностику, оказали специализированную помощь. Как отмечается, у него диагностирована тяжелая травма. Сейчас мальчик находится в сознании. Он продолжит лечение в областной больнице и пройдет там курс реабилитации.