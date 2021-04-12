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Ребенок, на которого упала стена заброшенного дома, находился в коме

Его лечат в Курской областной больнице. Двое других подростков находятся в хирургическом отделении Дмитриевской райбольницы
Ребенок, на которого упала стена заброшенного дома, находился в коме

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13-летний мальчик, на которого упала стена заброшенного дома, находился в коме, Двое подростков 12 и 13 лет находятся в хирургическом отделении Дмитриевской райбольницы. 

Трое детей в Дмитриевском районе гуляли на площадке заброшенного дома. Ребята пытались сломать одну из стен и она упала на них. Подростки, которые сейчас проходят лечение в Дмитриевской ЦРБ, получили сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки, их состояние оценивается как средней тяжести, врачи отмечают положительную динамику. Мальчики в сознании, оперативного вмешательства не потребовалось.

Третьего пострадавшего доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу минувшей ночью. На момент прибытия врачей из Курска мальчик находился в коме. После стабилизации его состояния пациента доставили в наше реанимационное отделение

Ребенку провели полную диагностику, оказали специализированную помощь. Как отмечается, у него диагностирована тяжелая травма. Сейчас мальчик находится в сознании. Он продолжит лечение в областной больнице и пройдет там курс реабилитации.

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