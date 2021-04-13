Незаконно закрыть рестораны в Сочи не удалось
Расследование скандального дела продолжается до сих пор.
На такой процветающий бизнес, судя по всему, положил глаз авторитетный сочинский предприниматель, бывший премьер – министр Южной Осетии, Вадим Бровцев. Компания Бровцева была застройщиком ЖК «На Театральной». Бизнесмену удалось поставить на должность председателя ТСН «На Театральной» своего человека. Ирина Пасилецкая выполняла поставленную перед ней задачу очень хорошо. Она делала все, чтобы сорвать работу ресторанов. Заведения периодически отключались от коммуникаций и несли убытки. Однажды в ресторанах даже перекрыли канализацию, что привело к затоплению. Во время проведения ЧМ по футболу в 2019 году, рестораны и вовсе расстреляли. Тогда было заведено уголовное дело по ч.1ст.330 УК РФ. Убытки владельцев были оценены в миллион рублей.
Расследование этого дела продолжается до сих пор. Ожидаемо, что никаких подвижек в нем нет, и скорее всего, не будет. В связи с чем появляется закономерный вопрос к мэру Сочи Алексею Копайгородскому и прокурору города Вячеславу Овечкину, неужели убыток в миллион не является основанием для проведения полномасштабного расследования, или интересы авторитетных бизнесменов все же важнее?
Временно прекратить работу ресторанов пытались и через суд, в котором представили новое обстоятельство. Решение общего собрания жильцов ТСН о прекращении работы предприятий общественного питания. Но здесь на сторону рестораторов встали сами жильца, обратившиеся в Госжилинспекцию с требование разобраться в ситуации. Дело в том, что никакого общего собрания на эту тему не проводилось и никакого решение им не принималось. Сотрудники инспекции во всем разобрались основательно, и даже пошли защищать правду в суде. Судя по всему, в этом органе исполнительной власти края упор делается именно на объективное, конструктивное и оперативное отношение к возникающим проблемам. Очевидно, что такое небезразличие зависит от людей, которые управляют этой структурой - и от руководителя Государственной жилищной инспекции Краснодарского края Дианы Трушковой, и от вице-губернатора Андрея Алексеенко, курирующего, в том числе, и работу ГЖИ. И благодаря грамотной работе этой команды губернатора сегодня решается множество актуальных для сферы ЖКХ края вопросов, в том числе таких локальных как случай с домом на Театральной,11 в Сочи. Ведь после вмешательства Госжилинспекции суд признал «решения собраний жильцов» ТСН «На Театральной» за 2019 и 2020 годы сфальсифицированными. сообщает издание «Аргументы недели».
Решение суда по данному делу дает надежду на справедливость для многих предпринимателей не только Краснодарского края, но и всей России.