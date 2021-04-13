За сутки курские пожарные более 200 раз выезжали по тревоге

165 раз огнеборцы выезжали на тушение горящей травы

За минувшие сутки пожарные более 200 раз выезжали по тревоге. В Курской области зарегистрированы 189 пожаров, в которых, к счастью, никто не погиб. 165 раз огнеборцы выезжали на тушение горящей травы. Более сотни раз на тушение пожаров привлекались добровольные пожарные подразделения.Как отмечают в региональном МЧС, чаще всего спасателям приходится выезжать на пожары в период с полудня до 8 часов вечера. Больше всего возгораний произошло в Курском, Черемисиновском и Большесолдатском районах. Наибольшая площадь горения травы зарегистрирована в Горшеченском и Курском районах.В результате перехода огня повреждены десять строений. В Дмитриевском районе пламя перебросилось на бесхозную постройку, в Льгове пострадало надворное строение, шесть сараев уничтожены в Обоянском районе.В то же время продолжают штрафовать нарушителей. Так, за день сотрудники надзорной деятельности составили 15 административных материалов по фактам нарушений требований пожарной безопасности.