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Курскстат сообщает о подорожании продуктов в Курской области в марте

Подорожали яйца, мясо, сыр, сахар
Курскстат сообщает о подорожании продуктов в Курской области в марте

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Курскстат сообщает о подорожании продуктов в Курской области в марте. Так, яйца выросли в цене на 4 с лишним процента, почти на 4% стало дороже мясо, сыр, сахар и продукция общепита прибавили в цене более полутора процентов. Почти на 26 рублей подорожала свежая зелень. Дороже курянам обошлись некоторые фрукты, овощи и грибы. А вот огурцы, напротив, стали дешевле на 48 рублей, подешевели и помидоры. 
Среди непродовольственных товаров подорожали велосипеды и мотоциклы, моторное топливо. Тарифы на услуги в целом не изменились. 

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