  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

16 апреля в Курске завершится отопительный сезон

С пятницы подача тепла будет прекращена в жилые дома, организации, лечебные учреждения, детские дошкольные учреждения и школы
16 апреля в Курске завершится отопительный сезон

Читайте также

16 апреля в Курске завершится отопительный сезон. Соответствующее  распоряжение подписал глава города Виктор Карамышев. 

С пятницы подача тепла будет прекращена в жилые дома, организации, лечебные учреждения, детские дошкольные учреждения и школы, подключенные к централизованному теплоснабжению.

Продлится отопительный сезон только для тех учреждений сферы здравоохранения и образования, которые подали соответствующие заявки до 14 апреля заявки в филиал «Квадры».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют дождь

Курский депутат Александр Четвериков отрицает причастность к мошенничеству

В этом году из аварийного жилья переселят более 300 курян

Курян приглашают на уборку территории объекта культурного наследия

Главным врачом курской инфекционной больницы имени Семашко назначен Олег Девянин

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске