С пятницы подача тепла будет прекращена в жилые дома, организации, лечебные учреждения, детские дошкольные учреждения и школы

16 апреля в Курске завершится отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города Виктор Карамышев.С пятницы подача тепла будет прекращена в жилые дома, организации, лечебные учреждения, детские дошкольные учреждения и школы, подключенные к централизованному теплоснабжению.Продлится отопительный сезон только для тех учреждений сферы здравоохранения и образования, которые подали соответствующие заявки до 14 апреля заявки в филиал «Квадры».