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Курская «Квадра» в этом году направит на восстановление газонов 17 млн рублей

Восстановят также дорожное полотно и тротуарную плитку 


Курская «Квадра» в этом году направит на восстановление газонов 17 млн рублей

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Курская «Квадра» в этом году направит на восстановление дорожного полотна, тротуарной плитки и газонов 17 млн рублей. Это на 2 млн больше, чем в прошлом. 

Благоустройство проведут там, где на теплосетях пройдут ремонтные работы, в том числе на участках по улицам 50 лет Октября, Энгельса и других. Всего восстановят почти 11 тыс. м² асфальтового покрытия автодорог и тротуаров и озеленят свыше 3,3 тыс. м² территорий. 

Отмечается, что все участки, на которых пройдут работы, благоустроят до начала отопительного сезона 2021 – 2022 гг.
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