Куряне смогут приобрести кур, гусей, уток, кроликов и нутрий

17 апреля в Курске пройдёт выставка породных домашних птиц и животных «Курское подворье». Её проводит клуб птицеводов и кролиководов-любителей совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и выставочным центром «Курская Коренская ярмарка».Куряне смогут приобрести кур, гусей, уток, кроликов и нутрий лучших отечественных и зарубежных пород, получить консультации по их кормлению и содержанию.Выставка пройдёт на территории торговой площадки «Подворье», что на Магистральном проезде, 28, с 8 до 14 часов.Телефоны для справок: клуб птицеводов и кролиководов-любителей «Курское подворье» 8 (4712) 38-55-95 и 8-905-159-45-24; выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» 8 (4712) 51-25-42.