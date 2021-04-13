  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

17 апреля в Курске пройдёт выставка породных домашних птиц и животных

Куряне смогут приобрести кур, гусей, уток, кроликов и нутрий
17 апреля в Курске пройдёт выставка породных домашних птиц и животных

Читайте также

17 апреля в Курске пройдёт выставка породных домашних птиц и животных «Курское подворье». Её проводит клуб птицеводов и кролиководов-любителей совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и выставочным центром «Курская Коренская ярмарка». 

Куряне смогут приобрести кур, гусей, уток, кроликов и нутрий лучших отечественных и зарубежных пород, получить консультации по их кормлению и содержанию. 

Выставка пройдёт на территории торговой площадки «Подворье», что на Магистральном проезде, 28, с 8 до 14 часов. 

Телефоны для справок: клуб птицеводов и кролиководов-любителей «Курское подворье» 8 (4712) 38-55-95 и 8-905-159-45-24; выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» 8 (4712) 51-25-42.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют дождь

Курский депутат Александр Четвериков отрицает причастность к мошенничеству

В этом году из аварийного жилья переселят более 300 курян

Курян приглашают на уборку территории объекта культурного наследия

Главным врачом курской инфекционной больницы имени Семашко назначен Олег Девянин

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске