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Курян приглашают на уборку территории объекта культурного наследия

18 апреля во всем мире отмечается Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры


Курян приглашают на уборку территории объекта культурного наследия

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Курян приглашают на уборку территории объекта культурного наследия - «Городской больницы Гладковой» (это бывшее здание инфекционной больницы имени Семашко). Субботник пройдет 17 апреля, накануне Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры, который отмечается 18 апреля и приурочен к Международному дню охраны памятников и исторических мест. 

В субботнике примут участие сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия Курской области, инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия, ТЮЗа «Ровесник», волонтеры культуры и все желающие.

Сбор участников в субботу в 11:00 по адресу: г. Курск, ул. Перекальского, 5. Подробности по телефону: +7 (4712) 70-69-52.

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