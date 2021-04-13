Курский депутат Александр Четвериков отрицает причастность к мошенничеству
Политик и бизнесмен проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Пятого апреля на сайте омского управлении Следственного Комитета России, а также в ряде СМИ появилась информация о том, что Депутат Курской областной Думы, руководитель региональной организации партии «Справедливая Россия» Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск. Политик и бизнесмен проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия Четвериков организовал преступную группу, которая похитила почти 99 миллионов рублей у акционерного общества «ЛК «Зерно Сибири», 51% акций которого принадлежат администрации Омской области.
Вскоре политик опубликовал на своей странице в социальной сети развернутый комментарий, в котором отверг обвинения в мошенничестве.
«Могу сказать совершенно точно, что я не принимал участия в каких либо хищениях и, на сколько известно мне, таковых не имелось в природе. От первого и до последнего слова относительно хищений являются вымыслом и инсинуациями, направлены на сведение личных счетов и умышленной дискредитации. Я выражаю надежду, что Следственные органы разберутся в происходящем»
Также Александр Четвериков подчеркнул, что не имел доступа к средствам АО ЛК «Зерно Сибири» и, соответственно, не мог ими распоряжаться. Считает, что за необоснованными обвинениями в мошенничестве стоит руководитель Омской области.
«Предположу здесь совокупность двух факторов. Первый - провален амбициозный проект, который анонсировался перед самим Президентом, и теперь надо найти крайнего. Второй следует из поступившего предложения от губернатора, который требовал не совместимый с моими представлениями формат работы и вымогал у меня 200 миллионов рублей…
…После таких предложений я и покинул Омск, а Бурков, надо думать, затаил обиду и, чтобы не стать в очередь за пензенским губернатором, решил нанести упреждающий удар на несговорчивого соратника по партии»
О своем местонахождении, а также о дальнейших планах объявленный в розыск Александр Четвериков не написал ничего. Между тем, в ряде изданий появилась информация о том, что политик исключен из партии и отстранен от руководства региональной организацией. Но сразу же появилось опровержение, достоверность которого также не подтверждается. Ситуацию прокомментировали в региональном отделении «Справедливой России»
Александр Баев, член партии «Справедливая Россия»:
«Восьмого апреля в Москве прошел центральный политсовет партии «Справедливая Россия», на котором был рассмотрен вопрос о деятельности регионального отделения в Курском регионе. Было принято решение центральным политсоветом приостановить деятельность руководителя регионального отделения и регионального совета. Наделить полномочиями меня, Баева Александра Александровича, провести сверку членов партии и анализ деятельности отделения»
Что касается статуса Александра Четверикова как депутата регионального парламента, то в пресс-службе Курской областной Думы пока не располагают информацией о каких либо изменениях.
Как напоминает телеканал «ТАКТ», в 2010 году политик и бизнесмен уже был в центре скандала. Тогда Александр Четвериков принял решение об утилизации сотен тысяч цыплят на предприятии «Красная поляна» Курской области. Столь радикальный шаг объяснялся якобы давлением, которое оказывалось на предприятие со стороны силовиков и региональной администрации.